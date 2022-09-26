Надеюсь, что между Арменией и Азербайджаном будет достигнуто соглашение - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Значение коридора Восток-Запад возросло.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с японскими журналистами.

Он отметил, что Азербайджан и Грузия также находятся в регионе, по которому пролегает этот коридор.

"Надеюсь, что между Арменией и Азербайджаном будет достигнуто соглашение, и Армения также подключится к этому процессу", - сказал глава МИД.

Говоря об Организации тюркских государств, Чавушоглу отметил, что она была создана, чтобы углубить интеграцию тюркских государств. Он добавил, что эта организация самодостаточна и ни с кем не конкурирует.

(Перевод: Нубар Кулузаде)