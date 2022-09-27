МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 27 сентября - Днем памяти (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 27 сентября - Днем памяти, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Сегодня исполнилось два года с того времени, когда ВС Азербайджана были предприняты ответные меры по предотвращению очередной военной провокации со стороны ВС Армении.

Эти меры, положившие начало 44-дневной Отечественной войне, были осуществлены в рамках права на самооборону и в полном соответствии с международным гуманитарным правом с целью предотвращения очередной военной агрессии Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.

Отечественная война положила конец почти 30-летней агрессии Армении против Азербайджана, обеспечила территориальную целостность Азербайджана, восстановила фундаментальные права почти миллиона азербайджанцев. Азербайджан самостоятельно обеспечил выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года.

Победа, достигнутая в результате доблести азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, открыла новую эру в истории Азербайджана, восстановила международную справедливость.

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