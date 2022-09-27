Распространено заявление омбудсмена Азербайджана в связи с Днем памяти (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:50)

БАКУ /Trend/ - Распространено заявление омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в связи с 27 сентября - Днем памяти.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на аппарат омбудсмена, в заявлении говорится:

"Два года назад, 27 сентября 2020 года, ВС Армении с целью оккупации новых территорий начали широкомасштабные военные операции, подвергая интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра позиции азербайджанской армии, а также густонаселенные села Гапанлы Тертерского района, Чираглы и Орта Гарвенд Агдамского района, Алханлы, Шукюрбейли Физулинского района и Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, что привело к человеческим жертвам. Азербайджан воспользовался своим правом на самооборону, проведя контрнаступательные операции в соответствии с нормами международного права, в том числе статьей 51 Устава ООН, с целью предотвращения очередной военной агрессии Армении и освобождения наших оккупированных земель. Во время 44-дневной войны ВС Армении вели интенсивный огонь из запрещенного оружия по густонаселенным Нафталанскому, Агдамскому, Агджабединскому, Бейлаганскому, Дашкесанскому, Физулинскому, Геранбойскому, Тертерскому районам, подверглись обстрелам дальнобойными оперативно-тактическими и баллистическими ракетами расположенные вдали от зоны боевых действий города Гянджа и Мингячевир, Бардинский, Габалинский, Сиязанский, Хызинский и другие районы Азербайджана. Следующей целью Армении стал город Баку, столица Азербайджана, однако осуществить свой замысел ей не удалось. Военные преступления, совершенные ВС Армении с использованием запрещенных баллистических ракет типа "Скад", "Смерч" и "Искандер-М", а также боеприпасов с белым фосфором и кассетных боеприпасов, привели к гибели около 100 мирных жителей, в том числе 12 детей, и ранениям более 450 мирных жителей. Кроме того, тяжелым артиллерийским огнем было разрушено или повреждено 12 тысяч объектов гражданской инфраструктуры Азербайджана, в том числе более 3 410 домов, 120 многоквартирных жилых домов, большое количество школ, больниц и детских садов. За прошедший период Армения также целенаправленно совершала преступления экоцида против Азербайджана, применяя запрещенное химическое оружие, умышленно создавая массовые пожары, подвергая окружающую среду, в том числе источники чистой воды, физическому и химическому загрязнению, нанося серьезный ущерб природе, флоре и фауне. Известно, что урегулирование вооруженных конфликтов между государствами, что в настоящее время является одной из глобальных проблем, установление мира, и тем самым устранение ситуаций, создающих серьезные препятствия для развития человечества, также важно с точки зрения осуществления Целей устойчивого развития ООН. Поэтому крайне важно обеспечить справедливый и устойчивый мир, который служит непосредственно защите фундаментальных прав человека путем поощрения миролюбивого и инклюзивного общества во имя устойчивого развития, а также положить конец дискриминации, разжиганию ненависти, двойным стандартам, конфликтам между народами на расовой, этнической, религиозной почве", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года на Южном Кавказе появились новые возможности для обеспечения устойчивого мира, способствующего нормализации и развитию межгосударственных отношений в соответствии с новыми реалиями, полной ликвидации последствий затянувшегося конфликта, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе.

"Несмотря на все это, Армения, которая долгие годы препятствовала мирному процессу, выдвигая необоснованные территориальные претензии к Азербайджану и проводя политику ненависти на расовой, этнической, религиозной почве, по-прежнему продолжает совершать военные провокации, направленные на грубое нарушение прав человека. Неоднократные обстрелы азербайджанских позиций подразделениями ВС Армении в послевоенный период, а также широкомасштабная военная провокация, совершенная с ночи 12 сентября этого года на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы, повлекшая за собой нарушение прав военнослужащих и гражданских лиц на жизнь, безопасность и здоровье, еще раз подтверждают это. Кроме того, неоднократные нарушения режима прекращения огня, установление мин, произведенных Армении, на дорогах снабжения в различных направлениях, особенно в тех местах, где в Азербайджане ведутся масштабные восстановительные и строительные работы, недавние нападения лицами армянского происхождения на дипломатические представительства Азербайджана за рубежом, являются свидетельством того, что Армения не является сторонником мира. Также до сих пор остается проблемой минная угроза на наших освобожденных территориях, возникшая в результате минирования Арменией наших земель в период оккупации, а также то, что армянская сторона до сих пор не передала точные минные карты. В целом за период с 1991 по 2022 годы жертвами мин стали 3 190 граждан Азербайджана, в том числе 355 детей и 38 женщин. С ноября 2020 года по сентябрь 2022 года жертвами мин стали 242 человека, из них 40 человек погибли, 202 - получили тяжелые телесные повреждения. Военные провокации, совершенные Арменией вопреки требованиям норм международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года “О защите жертв войны” и Дополнительных протоколов к ним, не только наносят большой удар по миру и безопасности в регионе, но и направлены против масштабных восстановительных и строительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации исторических землях Азербайджана, и предотвращение возвращения наших бывших вынужденных переселенцев на родные земли".

Новость обновляется