Распространено заявление омбудсмена Азербайджана в связи с Днем памяти (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:50)

БАКУ /Trend/ - Распространено заявление омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в связи с 27 сентября - Днем памяти.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на аппарат омбудсмена, в заявлении говорится:

"Два года назад, 27 сентября 2020 года, ВС Армении с целью оккупации новых территорий начали широкомасштабные военные операции, подвергая интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра позиции азербайджанской армии, а также густонаселенные села Гапанлы Тертерского района, Чираглы и Орта Гарвенд Агдамского района, Алханлы, Шукюрбейли Физулинского района и Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, что привело к человеческим жертвам. Азербайджан воспользовался своим правом на самооборону, проведя контрнаступательные операции в соответствии с нормами международного права, в том числе статьей 51 Устава ООН, с целью предотвращения очередной военной агрессии Армении и освобождения наших оккупированных земель. Во время 44-дневной войны ВС Армении вели интенсивный огонь из запрещенного оружия по густонаселенным Нафталанскому, Агдамскому, Агджабединскому, Бейлаганскому, Дашкесанскому, Физулинскому, Геранбойскому, Тертерскому районам, подверглись обстрелам дальнобойными оперативно-тактическими и баллистическими ракетами расположенные вдали от зоны боевых действий города Гянджа и Мингячевир, Бардинский, Габалинский, Сиязанский, Хызинский и другие районы Азербайджана. Следующей целью Армении стал город Баку, столица Азербайджана, однако осуществить свой замысел ей не удалось. Военные преступления, совершенные ВС Армении с использованием запрещенных баллистических ракет типа "Скад", "Смерч" и "Искандер-М", а также боеприпасов с белым фосфором и кассетных боеприпасов, привели к гибели около 100 мирных жителей, в том числе 12 детей, и ранениям более 450 мирных жителей. Кроме того, тяжелым артиллерийским огнем было разрушено или повреждено 12 тысяч объектов гражданской инфраструктуры Азербайджана, в том числе более 3 410 домов, 120 многоквартирных жилых домов, большое количество школ, больниц и детских садов. За прошедший период Армения также целенаправленно совершала преступления экоцида против Азербайджана, применяя запрещенное химическое оружие, умышленно создавая массовые пожары, подвергая окружающую среду, в том числе источники чистой воды, физическому и химическому загрязнению, нанося серьезный ущерб природе, флоре и фауне. Известно, что урегулирование вооруженных конфликтов между государствами, что в настоящее время является одной из глобальных проблем, установление мира, и тем самым устранение ситуаций, создающих серьезные препятствия для развития человечества, также важно с точки зрения осуществления Целей устойчивого развития ООН. Поэтому крайне важно обеспечить справедливый и устойчивый мир, который служит непосредственно защите фундаментальных прав человека путем поощрения миролюбивого и инклюзивного общества во имя устойчивого развития, а также положить конец дискриминации, разжиганию ненависти, двойным стандартам, конфликтам между народами на расовой, этнической, религиозной почве", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года на Южном Кавказе появились новые возможности для обеспечения устойчивого мира, способствующего нормализации и развитию межгосударственных отношений в соответствии с новыми реалиями, полной ликвидации последствий затянувшегося конфликта, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе.

"Несмотря на все это, Армения, которая долгие годы препятствовала мирному процессу, выдвигая необоснованные территориальные претензии к Азербайджану и проводя политику ненависти на расовой, этнической, религиозной почве, по-прежнему продолжает совершать военные провокации, направленные на грубое нарушение прав человека. Неоднократные обстрелы азербайджанских позиций подразделениями ВС Армении в послевоенный период, а также широкомасштабная военная провокация, совершенная с ночи 12 сентября этого года на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы, повлекшая за собой нарушение прав военнослужащих и гражданских лиц на жизнь, безопасность и здоровье, еще раз подтверждают это. Кроме того, неоднократные нарушения режима прекращения огня, установление мин, произведенных Армении, на дорогах снабжения в различных направлениях, особенно в тех местах, где в Азербайджане ведутся масштабные восстановительные и строительные работы, недавние нападения лицами армянского происхождения на дипломатические представительства Азербайджана за рубежом, являются свидетельством того, что Армения не является сторонником мира. Также до сих пор остается проблемой минная угроза на наших освобожденных территориях, возникшая в результате минирования Арменией наших земель в период оккупации, а также то, что армянская сторона до сих пор не передала точные минные карты. В целом за период с 1991 по 2022 годы жертвами мин стали 3 190 граждан Азербайджана, в том числе 355 детей и 38 женщин. С ноября 2020 года по сентябрь 2022 года жертвами мин стали 242 человека, из них 40 человек погибли, 202 - получили тяжелые телесные повреждения. Военные провокации, совершенные Арменией вопреки требованиям норм международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года “О защите жертв войны” и Дополнительных протоколов к ним, не только наносят большой удар по миру и безопасности в регионе, но и направлены против масштабных восстановительных и строительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации исторических землях Азербайджана, и предотвращение возвращения наших бывших вынужденных переселенцев на родные земли", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что учитывая, что существуют постоянные препятствия и угрозы обеспечению устойчивого мира в Южно-Кавказском регионе в связи с тем, что Армения до сих пор не отказывается от своей политики ненависти и агрессии против Азербайджана по этноконфессиональному признаку, крайне важно безотлагательно предпринять следующие шаги. Международные организации, государства мира, действующие в зарубежных странах учреждения омбудсмена и другие национальные институты прав человека должны поспособствовать обеспечению соблюдения норм и принципов международного права, в том числе требований международного гуманитарного права, которые постоянно нарушаются Арменией в отношении азербайджанцев по признаку расовой, этнической, религиозной и культурной принадлежности.

"Армения должна уважать международно признанную территориальную целостность Азербайджана, полностью прекратить провокационные действия, направленные на грубое нарушение фундаментальных прав человека, таких как право на жизнь, безопасное проживание, охрана здоровья. Между Азербайджаном и Арменией должен быть объективно осуществлен процесс делимитации и демаркации границ, обеспечено заключение мирного договора, имеющего важное значение с точки зрения политико-экономического развития региона. Армения должна предоставить Азербайджану объективную информацию о судьбе лиц, пропавших без вести в период первой и второй Карабахских войн, и передать точные карты минных полей для обнаружения мин, установленных ею в период оккупации на территориях Азербайджана. Незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана. Арменией должны быть выполнены все условия трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Должны быть категорично осуждены события, способствующие формированию атмосферы нетерпимости к азербайджанцам, препятствующие обеспечению устойчивого мира между сторонами, а также использование лицами армянского происхождения в публичных выступлениях, в социальных сетях выражений, отражающих ненависть, поощряющих враждебность к азербайджанцам. В соответствии с Венской конвенцией 1961 года “О дипломатических сношениях”, принятой ООН, Конвенцией 1973 года «О предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов», в связи с фактами нападений на дипломатические представительства Азербайджана должны быть предприняты правовые меры", - говорится в заявлении.

Также выражается надежда на выполнение Арменией своих обязательств, вытекающих из международных договоров о защите прав человека, в том числе норм международного гуманитарного права, и положений совместных заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Заявление направлено генеральному секретарю ООН, Совету Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, руководителям Совета ООН по правам человека, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейского Союза, Совета Европы, руководству ОБСЕ, международным и европейским институтам омбудсменов, Азиатской ассоциации омбудсменов, Организации исламского сотрудничества и Ассоциации омбудсменов государств-членов этой организации, Постоянной независимой комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества, Европейской сети омбудсменов по правам ребенка, Международному бюро мира, Федерации за всеобщий мир, омбудсменам и национальным институтам прав человека разных стран, посольствам Азербайджана в зарубежных странах и посольствам зарубежных стран в Азербайджане, диаспорским организациям Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)