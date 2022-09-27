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Провокации Армении наносят ущерб процессу нормализации отношений - глава МИД Азербайджана

Политика Материалы 27 сентября 2022 14:41 (UTC +04:00)
Провокации Армении наносят ущерб процессу нормализации отношений - глава МИД Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что на постконфликтном этапе Азербайджан предпринял ряд усилий в связи с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, армянская сторона регулярно совершала провокации.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в МИД на мероприятии, посвященном 27 сентября – Дню памяти.

Он отметил, что совершение Арменией провокации 12-14 сентября наносит ущерб процессу нормализации, усилиям по обеспечению мира в регионе.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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