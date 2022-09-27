В МИД Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве иностранных дел Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 27 сентября – Дню памяти. В нем приняли участие руководящий состав министерства, участники Отечественной войны Азербайджана, семьи шехидов и волонтеры дипломатии.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве, сначала было озвучено заявление министерства в связи с 27 сентября - Днем памяти. Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный 44-дневной Отечественной войне.

Выступая на мероприятии, глава МИД Джейхун Байрамов отметил, что два года назад 27 сентября Вооруженные силы Азербайджана предприняли ответные меры с целью предотвращения очередной военной провокации Армении, что положило начало 44-дневной Отечественной войне. Было отмечено, что в результате Отечественной войны героическая азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева обеспечила как международное право, так и историческую справедливость. Подчеркнув, что масштабные восстановительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации землях, служат созданию безопасных условий для возвращения бывших вынужденных переселенцев, которые несколько десятилетий назад были насильственно изгнаны из родных мест, министр сказал, что в село Агалы Зангиланского района Азербайджана уже переселены первые семьи. Он также отметил, что, несмотря на то, что в постконфликтный период Азербайджаном был предпринят ряд усилий в связи с процессом нормализации отношений между двумя государствами, армянская сторона продолжает совершать провокации. В частности, было подчеркнуто, что последняя провокация Армении 12-14 сентября нанесла ущерб процессу нормализации, усилиям по обеспечению мира в регионе. Глава МИД, обращаясь к детям шехидов, принявшим участие в мероприятии, сказал, что весь Азербайджан гордится их отцами. Он с глубоким уважением почтил память шехидов, отдавших свою жизнь во имя Родины.

На мероприятии также выступил представитель министерства обороны, участник Отечественной войны Азербайджана, начальник штаба ракетных и артиллерийских войск полковник Гюльмамед Рзаев. Он поделился воспоминаниями об участии в операциях в период 44-дневной войны. Рассказав о героизме славной азербайджанской армии, он отметил, что армия и впредь готова принимать решительные меры для пресечения угроз Родине.

Светлая память шехидов была почтена минутой молчания.

(Перевод: Нубар Кулузаде)