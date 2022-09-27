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Президент Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 27 сентября 2022 21:19 (UTC +04:00)
Президент Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

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БАКУ /Trend/ - 27 сентября Президент Французской Республики Эммануэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Франции проинформировал главу нашего государства о встрече, проведенной 26 сентября с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за информацию. В ходе беседы были обсуждены столкновения, произошедшие на азербайджано-армянской границе. Президенты говорили о скорейшем начале мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

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