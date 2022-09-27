Президент Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 27 сентября Президент Французской Республики Эммануэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Франции проинформировал главу нашего государства о встрече, проведенной 26 сентября с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за информацию. В ходе беседы были обсуждены столкновения, произошедшие на азербайджано-армянской границе. Президенты говорили о скорейшем начале мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.