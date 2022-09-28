БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился в США с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Об этом на своей странице в Twitter написал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, передает Trend.

"Сегодня я принял у себя Хикмета Гаджиева и Армена Григоряна для прямых и конструктивных переговоров. Мы обсудили важность предотвращения дальнейшего насилия и проведения ограниченных по времени и целенаправленных переговоров. Мы также определили конкретные шаги вперед в поддержку стабильного и прочного мира", - написал Салливан.