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Главы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор

Политика Материалы 28 сентября 2022 14:20 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор

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БАКУ /Trend/ - 28 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня сотрудничества двух государств и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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