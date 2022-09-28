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Главы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор (Дополнено)

Политика Материалы 28 сентября 2022 14:30 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 14:20)

БАКУ /Trend/ - 28 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня сотрудничества двух государств и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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