Армения преднамеренно совершает провокации перед очередной встречей на высоком уровне – МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Нет сомнений в том, что провокации армянской стороны, уже приобретшие "традиционный" характер, совершаются преднамеренно накануне очередной встречи на высоком уровне.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Как ранее сообщало министерство обороны Азербайджана, подразделения ВС Армении 28 сентября около 18:00 обстреляли подразделения азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района из стрелкового оружия различного калибра, в результате чего военнослужащий азербайджанской армии получил тяжелое ранение. Таким образом, в ответ на провокацию, совершенную армянской стороной с нарушением режима прекращения огня, азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры.

Нет сомнений в том, что провокации армянской стороны, которые уже приобрели “традиционный” характер, были совершены преднамеренно накануне очередной встречи на высшем уровне. Напомним, что Армения, нарушив достигнутый 13 сентября этого года в 09.00 режим прекращения огня накануне саммита Организации Договора о коллективной безопасности, намеренно усилив напряженность, продолжала провокации в течение 36 часов. И сейчас, в то время, когда возобновляются контакты между двумя государствами, планируются очередные встречи и накануне визита в регион международных посредников, Армения играет в одну и ту же игру, превращая людей в жертв своей никчемной политики", - говорится в заявлении.

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