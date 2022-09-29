Армянский телеграмм-канал проговорился и подтвердил информацию минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Побоище на военном кладбище «Ераблур», где армянский полицейский спецназ весьма жестко разогнал акцию протеста родителей погибших и пропавших без вести солдат, все же всколыхнуло армянское общество и заставило в полный голос заговорить о весьма неудобной для властей проблеме — о тех самых пропавших без вести военнослужащих.

И вот на днях армянский телеграмм-канал ArmeniaOne рассказывает очередную душещипательную историю о «брошенных на произвол судьбы» военнослужащих: «Целое подразделение ВС РА попало под обстрел и не вышло из ущелья. Официально военнослужащие считаются пропавшими без вести, но правительство не предпринимает достаточных усилий, чтобы найти ребят». Как рассказывает канал, «ночью 12 сентября солдат отвезли в окрестности села Неркин Хенд на инженерные работы, после чего началась азербайджанская агрессия. Часть ребят погибла, другая была ранена, а ущелье, в котором они находились, перешло под контроль ВС Азербайджана». К вящему ужасу авторов канала, никаких попыток отбить эту территорию ВС РА не предприняли, «поиски пропавших без вести ведутся исключительно силами лесников», «родители не получили разрешения участвовать в поисках самостоятельно», а «командир подразделения отказывается выйти на связь с родственниками. Он вечно занят: на боевом посту, вернулся в часть, отбыл на совещание и т.д.». В результате «возмущенные таким поведением властей родители пропавших ребят собрались сегодня с утра у здания Министерства обороны с требованием новых сведений о судьбе своих детей».

Канал банально проговорился. И подтвердил информацию минобороны Азербайджана, что армянские ВС занимались минированием лощин и ущелий на азербайджанской территории. В самом деле, «инженерные работы» — термин многозначный. Он включает в себя множество видов военной деятельности, от рытья окопов и возведения оборонительных рубежей и до минирования. Так какие же «инженерные работы» могли вести солдаты ночью в горах?

Ну а дальше начинается просто конкурс на самую неубедительную официальную версию. Пропавших без вести военнослужащих ищут лесники? Интересно, на чьей территории? Они действительно ведут поиски или просто рассчитывают «наскочить» на заплутавших солдат? Армянские ТГ-каналы уже рассказывали историю про целое подразделение, которое плутало в горах чуть ли не месяц, пока не вышло к своим? Не трудно предположить, какие у армянских солдат навыки ориентирования на местности, как стоит вопрос обеспечения картами и аппаратурой связи. Но важно задать другой вопрос: какие манипуляции с реальным количеством погибших и пропавших без вести устраивает сегодня клика Пашиняна? На какие подлости еще там готовы пойти, чтобы не раскрывать реальную цену своих провокационных игр на условной границе?