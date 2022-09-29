В ВВС проведены учения с боевой стрельбой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, с вертолетными подразделениями Военно-воздушных сил (ВВС) проведены учения с боевой стрельбой. Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.
"По сценарию учений вертолетные подразделения, совершив полеты с
аэродромов базирования, высоко профессионально выполнили задачи по
уничтожению наземных целей условного противника на полигоне и
защите авиационных средств от диверсионно-террористических
групп.
На учениях, проводимых в целях совершенствования навыков экипажей вертолетов и десантных составов по организации боевых действий, в том числе по управлению силами в бою, были успешно выполнены все поставленные задачи", - сказали в ведомстве.