Начальник Генштаба ВС Азербайджана посетил Национальный учебно-тренировочный центр в Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Грузии делегация во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым 29 сентября посетила Крцанисский Национальный учебно-тренировочный центр в пригороде Тбилиси, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Азербайджанской делегации был представлен обширный брифинг об истории и деятельности Центра.

Затем делегация посетила научный военно-технический центр «Дельта».

Состоялось ознакомление с произведенной Центром военной техникой и оборудованием, обмен мнениями по ряду вопросов военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)