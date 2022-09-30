Разблокирование транспортных связей - решающий шаг для превращения Южного Кавказа в регион стабильности - Алексей Оверчук

БАКУ/Trend/ - Разблокирование транспортных связей - решающий шаг для превращения Южного Кавказа в регион стабильности.

Как сообщает Trend, об этом сказал в интервью "Российской газете" заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

«Для разблокирования экономических и транспортных связей в регионе по решению глав государств учреждена Рабочая группа под совместным председательством заместителей глав правительств Азербайджана, Армении и России. Достижение этой цели станет решающим шагом к тому, чтобы Южный Кавказ эволюционировал из очага напряженности в регион стабильности и экономического процветания», - сказал он.

Оверчук отметил, что открытые коммуникации сделают возможным развитие торговых и гуманитарных связей, позволят соседям общаться друг с другом, а это лучшее лекарство от многолетних ран, которые есть в регионе.

«России эти дороги также очень нужны, так как на всем протяжении будут проходить по территориям дружественных нам стран и выходить на дружественные нам страны», - добавил он.