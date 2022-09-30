Расследование преступлений ВС Армении продолжается - Ханлар Велиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Военной прокуратуре Азербайджана продолжаются следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, расследуемому по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с фактами преступлений против мира и человечности, военных преступлений, террора, умышленных убийств и других преступлений, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против азербайджанского народа.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в интервью газете Xalq сказал заместитель генерального прокурора – военный прокурор Азербайджана генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.

«9 сентября 2022 года в Военной прокуратуре Азербайджана состоялась научно-практическая конференция на тему «Преступления, совершенные Арменией против Азербайджана и их тяжкие последствия», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)