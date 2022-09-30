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Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Женеве (Дополнено)

Политика Материалы 30 сентября 2022 11:15 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Женеве (Дополнено)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:01)

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Женеве 2 октября.

Об этом сказала Trend в пятницу начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Как известно, в соответствии с договоренностью лидеров двух государств на встрече в Брюсселе 31 августа этого года, Азербайджаном были выдвинуты предложения о проведении встречи министров иностранных дел для ведения переговоров по мирному соглашению. В связи с этим хотелось бы отметить, что 2 октября 2022 года предусматривается двусторонняя встреча в Женеве министров иностранных дел Азербайджана и Армении», - сказала она.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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