Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Женеве (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Женеве 2 октября.

Об этом сказала Trend в пятницу начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Как известно, в соответствии с договоренностью лидеров двух государств на встрече в Брюсселе 31 августа этого года, Азербайджаном были выдвинуты предложения о проведении встречи министров иностранных дел для ведения переговоров по мирному соглашению. В связи с этим хотелось бы отметить, что 2 октября 2022 года предусматривается двусторонняя встреча в Женеве министров иностранных дел Азербайджана и Армении», - сказала она.

(Перевод: Фидан Мустафаева)