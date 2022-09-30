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Милли Меджлис утвердил ряд соглашений между Азербайджаном и Узбекистаном

Политика Материалы 30 сентября 2022 11:53 (UTC +04:00)
Милли Меджлис утвердил ряд соглашений между Азербайджаном и Узбекистаном

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил четыре соглашения страны с Узбекистаном, сообщает в пятницу Trend.

Согласно информации, на состоявшемся сегодня первом пленарном заседании осенней сессии были вынесены на обсуждение законопроекты об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений", "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о военно-техническом сотрудничестве", "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении", "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности".

После обсуждений документы были вынесены на голосование и приняты.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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