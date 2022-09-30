Азербайджан призвал ЮНЕСКО направить в Карабах техническую миссию (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан призвал ЮНЕСКО направить в Карабах техническую миссию.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов в ходе выступления на сессии, посвященной теме "Наследие и культурное разнообразие в период кризиса", которая проходит в Мехико в рамках конференции Mondiacult 2022.

В своем выступлении Керимов привлек внимание участников мероприятия к этнокультурному геноциду, который совершался Арменией за период оккупации территорий Азербайджана в течение почти 30 лет. Было отмечено, что в период оккупации в результате беспрецедентных систематических и целенаправленных действий против культурного наследия Азербайджана были полностью разрушены многочисленные мечети, исторические памятники, различные культурные учреждения.

Также с сожалением было отмечено, что международные организации молчали в отношении этих актов геноцида историко-культурного наследия страны. Было отмечено, что Азербайджан после освобождения своих земель от оккупации начал масштабные восстановительные работы, в этом контексте было подчеркнуто важное значение восстановления культурного наследия. Министр добавил, что культурное наследие на территории Азербайджана отражает культурное разнообразие нашей страны.

Керимов призвал ЮНЕСКО направить техническую миссию на освобожденные от оккупации территории.

Также он проинформировал об инициативе нашей страны - глобальном призыве "Мир во имя культуры", который с 2008 года выдвинут Азербайджаном в рамках Бакинского процесса, продвигающего межкультурный диалог.

В ходе сессии министр также озвучил заявление от имени стран Движения неприсоединения (ДН), председателем в котором является Азербайджан. В заявлении стран ДН осуждаются все формы расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости, отмечается важность национальных, региональных и международных инициатив по защите культурного наследия.

(Перевод: Нубар Кулузаде)