Президент Ильхам Алиев: Болгария и Азербайджан являются стратегическими партнерами

БАКУ /Trend/ - Болгария и Азербайджан являются стратегическими партнерами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 30 сентября Президент Ильхам Алиев в ходе встречи в расширенном составе с Президентом Болгарии Руменом Радевым.

"Декларация о стратегическом партнерстве была подписана семь лет назад, за эти годы стратегическое партнерство проявило себя, можно сказать, во многих направлениях. Я помню Ваш официальный визит в Азербайджан. Проведенные в ходе визита обсуждения и принятые решения находят отражение в жизни. Как Вы сказали, завтра в Болгарии произойдет очень важное событие – мы отметим начало проекта интерконнектора Греция-Болгария. Заранее поздравляю Вас по этому случаю.

В основе нашего сотрудничества во всех областях лежат теплые отношения. Болгаро-азербайджанские связи являются многосторонними. Исторические узы между нашими народами, конечно, - важный фактор, лежащий в основе этих связей. Стратегическое партнерство, построенное, конечно, на взаимных интересах, открывает новые возможности, так как начатое серьезное сотрудничество в энергетическом секторе имеет очень большое будущее. Мы находимся на первой стадии этой работы. Уверен, что в дальнейшем будут предприняты практические шаги в связи с темами, которые мы обсудили сегодня на встрече один на один. Азербайджан, как надежный поставщик газа, является страной, представляющей важное значение для европейских стран. Мы тоже проявляем большой интерес к европейскому рынку, в том числе рынкам Болгарии и соседних с Вами стран", - сказал глава государства.