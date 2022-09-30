Внесены изменения в ряд постановлений Кабмина Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в ряд постановлений Кабинета министров Азербайджана.

Как сообщает Trend, согласно разъяснению к постановлению №377 Кабинета министров, законом № 527-VIGD от 13 мая 2022 года в закон Азербайджана "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша" добавлена статья 3-1 "Использование названия города Шуша".

Согласно изменению, за исключением случаев, определенных законами Азербайджанской Республики и Президентом страны: в названиях юридических лиц, в том числе субъектов медиа; в названиях наград и премий; в названиях местных, национальных или международных мероприятий, в том числе спортивных и иных соревнований, концертов, фестивалей, выставок, конференций, семинаров; в коммерческих и рекламных целях; на товарных знаках и географических указателях использование слова "Шуша" (словосочетание со словом "Шуша") допускается только с согласия Управления государственного заповедника города Шуша.

С учетом указанного изменения в соответствующие постановления Кабинета министров были внесены изменения и возникла необходимость их согласования.

(Перевод: Нубар Кулузаде)