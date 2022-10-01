Омбудсмен Азербайджана обратилась к международной общественности в связи с минными инцидентами в Физули и Тертере (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обратилась к международной общественности в связи с разрывом мин в Физули и Тертере.

Об этом сообщили в субботу Trend в аппарате омбудсмена Азербайджана.

"Несмотря на неоднократные призывы, Арменией до сих пор не переданы точные карты мин, установленных ею в период оккупации международно признанных территорий Азербайджана, что остается серьезной угрозой жизни и здоровью как военнослужащих, так и гражданских лиц. К сожалению, 30 сентября в результате разрыва противотанковой мины в освобожденном от оккупации селе Юхары Дилагарда Физулинского района погибли Асадов Амид Фатулла оглу (1986 года рождения) и Гулузаде Черкез Бахадур оглу (2007 года рождения), а Гулиев Бахадур Мехи оглу (1973 года рождения) получил ранения. В то же время 1 октября в результате разрыва противопехотной мины на неочищенной от мин территории под названием "Третий совхоз", расположенной на освобожденной от оккупации территории Тертерского района, Джаббаров Ниджат Новруз оглу (1990 года рождения) и Байрамов Рафаил Кочари оглу (1976 года рождения) получили тяжелые ранения и, по предварительной информации, у них ампутированы ноги.

Еще раз обращаясь к международным организациям, вновь выражаем нашу обеспокоенность по поводу того, что мины являются потенциальным источником опасности для жизни человека, и призываем к незамедлительным мерам в связи с этим.

Армянская сторона должна передать нам точные карты минных полей, начать соблюдать нормы международного гуманитарного права, уважать права человека и выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе", - говорится в обращении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)