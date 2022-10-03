Омбудсмен Азербайджана призвала международные организации к срочным мерам в связи с военными преступлениями Армении

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении, грубо нарушая требования норм международного права, международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года о защите жертв войны, совершили против азербайджанских гражданских лиц, военнослужащих, в частности раненых и погибших, военные преступления, которые сопровождались пытками и бесчеловечными действиями, и продолжают совершать подобные преступления.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.

Сабина Алиева отметила, что видеокадры, распространяемые в социальных сетях в последние дни, еще раз доказывают бесчеловечные действия, совершенные армянскими военными в отношении погибших азербайджанских военнослужащих. Есть значительное количество видеороликов, подтверждающих многочисленные факты жестоких убийств азербайджанских военнопленных армянскими военнослужащими выстрелами с близкого расстояния в голову и область сердца, грабежей, расчленения на части тел военнослужащих, пыток и оскорблений путем совершения бесчеловечных действий во время первой и второй Карабахских войн.

"Факты, связанные с этими видео в ряде социальных сетей, отражающими военные преступления, совершенные против наших военнослужащих во время 44-дневной Отечественной войны, были собраны омбудсменом и доведены до сведения международных организаций в форме обращений, заявлений и отчетов, и этот процесс продолжается на регулярной основе", - сказала обмудсмен.

Она отметила, что, проводя политику политику ненависти на расовой, этнической, религиозной почве, наряду с предъявлением необоснованных территориальных претензий к Азербайджану, Армения вместо того, чтобы пресекать военные преступления против нашей страны и привлекать виновных лиц к ответственности за ранее совершенные преступления, препятствует обеспечению безопасности и миротворческому процессу в регионе, совершая провокации.

"Еще раз доводя эти факты до сведения ООН, Европейского Союза, Совета Европы и их структур, других компетентных международных и региональных организаций, призываем принять срочные правовые меры для привлечения к ответственности лиц, совершивших эти преступления против мира и человечности", - сказала омбудсмен.

(Перевод: Нубар Кулузаде)