Будет отмечен 150-летний юбилей Омара Фаига Неманзаде - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 150-летнего юбилея крупного представителя азербайджанской национальной печати, выдающегося публициста, известного просветителя и общественного деятеля Омара Фаига Неманзаде.

Как сообщает Trend, в распоряжении говорится:

"В декабре 2022 года исполнится 150 лет со дня рождения выдающегося представителя национальной печати Азербайджана, видного публициста, известного просветителя и общественного деятеля Омара Фаига Неманзаде.

Омар Фаиг Неманзаде - просветитель, создавший в начале ХХ века блистательные страницы истории азербайджанской печати и, направив ее в русло развития в чрезвычайно непростых условиях, сыграл исключительную роль в ее подъеме на качественно новый уровень. Создание типографии «Гейрат», ставшей знаменательной вехой в литературно-культурной жизни, и известного журнала «Молла Насреддин», оказавшего могучее влияние на укрепление демократических тенденций в литературе стран Ближнего Востока, являются неотъемлемой частью напряженной и плодотворной деятельности писателя. Наделенный широкой эрудицией, обладающий самоотверженным пером, считавший любовь к родному языку основным элементом любви к Родине, он упорно боролся за культурное возрождение, независимость и счастливое будущее родного народа, не жалея своих знаний и умений. Постоянное освещение в контексте передовых идей того времени всех судьбоносных вопросов общенародной значимости с точки зрения идеологии азербайджанства стало главным лейтмотивом публицистического наследия Омара Фаига Неманзаде, проникнутого национальными идеями и наполненного глубоким политико-общественным содержанием.

Как и многие патриотические личности того времени, Омар Фаиг Неманзаде стал одной из жертв репрессий тоталитарного советского режима 1930-х годов.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, с целью обеспечения проведения 150-й годовщины со дня рождения выдающегося просветителя, представителя интеллигенции Омара Фаига Неманзаде, внесшего ценный вклад в развитие национальной печати Азербайджана, постановляю:

1.Министерству культуры Азербайджанской Республики совместно с Национальной Академией наук Азербайджана подготовить план мероприятий в связи с 150-летним юбилеем Омара Фаига Неманзаде.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения."