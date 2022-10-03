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Председатель парламента Азербайджана примет участие в саммите в Индонезии

Политика Материалы 3 октября 2022 17:09 (UTC +04:00)
Председатель парламента Азербайджана примет участие в саммите в Индонезии

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 4 октября председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова отправится в Джакарту (Индонезия) для участия в восьмом саммите председателей парламентов стран "Большой двадцатки".

Как сообщили в понедельник Trend в Милли Меджлисе, ожидается выступление председателя Милли Меджлиса по вопросам, которые будут обсуждаться на саммите.

Также Сахиба Гафарова проведет ряд встреч с руководителями делегаций стран-участниц. На встречах состоится обмен мнениями по перспективам развития межпарламентских связей, расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества стран и по другим вопросам.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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