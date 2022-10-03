Позиция Азербайджана относительно территориальной целостности Украины не изменилась – МИД (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Позиция Азербайджана относительно территориальной целостности Украины не изменилась.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос АЗЕРТАДЖ "Что вы можете сказать в связи с последними событиями, происходящими в Украине, и поддержке Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета Украины?".

"Азербайджан и Украина всегда взаимно поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга, и позиция Азербайджана в этом отношении не изменилась», - отметила она.

(Перевод: Фидан Мустафаева)