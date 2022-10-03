Глава МИД Азербайджана встретился в Женеве с госсекретарем Швейцарии (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 3 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Женеве с госсекретарем Швейцарии Ливией Леу, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов поблагодарил швейцарскую сторону за организацию встречи с министром иностранных дел Армении. Глава МИД поделился своими впечатлениями по итогам встречи. Была отмечена значимость направления усилий на урегулирование межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и подписание мирного договора в постконфликтный период, и отмечено, что армянской стороне представлены элементы договора.

Кроме того, швейцарская сторона была проинформирована о трудностях в процессе нормализации, вопросах делимитации и разблокировки коммуникаций, а также о том, что армянская сторона продолжает устанавливать мины на территории Азербайджана, что привело к многочисленным трагическим потерям.

Госсекретарь Ливия Леу подчеркнула, что важно продолжать процесс нормализации в регионе, избегать военных столкновений. Она отметила, что Швейцария всегда готова внести свой вклад в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией на основе принципов нейтралитета.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно перспектив дальнейших переговоров, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что 2 октября 2022 года в Женеве состоялась двусторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)