Посол Азербайджана поблагодарил МИД Швейцарии за организацию встречи глав МИД Азербайджана и Армении

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров поблагодарил министерство иностранных дел Швейцарии за поддержку в организации встречи глав МИД Азербайджана и Армении, прошедшей в Женеве, передает Trend во вторник со ссылкой на сообщение посла в Twitter.

В публикации выражена благодарность МИД Швейцарии за исключительное гостеприимство и профессионализм, проявленные при организации встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, а также отмечена особая роль в этом статс-секретаря Швейцарии Ливии Лой.