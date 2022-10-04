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Посол Азербайджана поблагодарил МИД Швейцарии за организацию встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Политика Материалы 4 октября 2022 11:33 (UTC +04:00)
Посол Азербайджана поблагодарил МИД Швейцарии за организацию встречи глав МИД Азербайджана и Армении

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров поблагодарил министерство иностранных дел Швейцарии за поддержку в организации встречи глав МИД Азербайджана и Армении, прошедшей в Женеве, передает Trend во вторник со ссылкой на сообщение посла в Twitter.

В публикации выражена благодарность МИД Швейцарии за исключительное гостеприимство и профессионализм, проявленные при организации встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, а также отмечена особая роль в этом статс-секретаря Швейцарии Ливии Лой.

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