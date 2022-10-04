Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Центра племенного коневодства в Агдаме

БАКУ /Trend/ - 4 октября в селе Эйвазханбейли Агдамского района состоялась церемония закладки фундамента Центра племенного коневодства.

Как сообщает Trend, в церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства и Первая леди посмотрели скакунов.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о Центре племенного коневодства.

Было отмечено, что концепция центра подготовлена компанией Reflect Architechts. В составе центра, расположенного на 7 гектарах территории, которую планируется увеличить до 30 гектаров, будут созданы специально дизайнированные конюшни на 120 лошадей, племенные лаборатории, ветеринарная клиника и другие необходимые объекты.

Подчеркнуто, что в центре предусмотрены гостиница на 60-80 номеров, музей, кафе, ресторан и трибуны. Спроектированы специальные зоны тренировок для наездников – как профессионалов, так и любителей, скаковые дорожки и площадка для соревнований по човкану.