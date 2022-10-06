Перечислены теракты, совершенные Арменией против Азербайджана в 1988-94 годах

БАКУ /Trend/ - Преступления, совершенные армянскими вооруженными формированиями, можно классифицировать по нескольким направлениям, среди которых следует особо отметить террористические акты, приведшие к массовым человеческим жертвам.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров в ходе совместного брифинга Генеральной прокуратуры и МИД Азербайджана о преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против Азербайджана с 1988 года по сегодняшний день.

Он отметил, что в 1988-94 годах в ходе 38 терактов, совершенных с целью нападения на гражданское население Азербайджана, в результате взрывов 10 пассажирских автобусов, 11 легковых автомобилей, одной автоколонны, двух грузовых автомобилей, шести пассажирских поездов, двух поездов метро, двух вертолетов, одного самолета и одного морского парома погибли 1 105 человек, более 1 180 получили ранения.

«Во время одного из таких терактов, 20 ноября 1991 года, вблизи села Гаракенд Ходжавендского района армянскими военными формированиями был сбит военный вертолет МИ-8, принадлежавший Азербайджану, в результате чего погибли 22 человека, в том числе Государственный секретарь Азербайджана Тофик Исмаилов, Генеральный прокурор Исмет Гаибов, государственный советник, министр внутренних дел Мухаммед Асадов, депутаты Вагиф Джафаров и Вели Мамедов, заместитель премьер-министра Зульфи Гаджиев, заведующий отделом Администрации Президента и журналист Осман Мирзоев, заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Сайлау Сериков, журналист Азербайджанского государственного телевидения Алы Мустафаев.

18 марта 1994 года около города Ханкенди был сбит самолет типа "Геркулес", принадлежащий иранским ВВС, в результате чего погибли 34 дипломата и члены их семей», - сказал Сафаров.

(Перевод: Фидан Мустафаева)