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Передача Азербайджаном Армении 17 армянских военнослужащих – важный гуманитарный шаг - посол Франции

Политика Материалы 6 октября 2022 12:23 (UTC +04:00)
Передача Азербайджаном Армении 17 армянских военнослужащих – важный гуманитарный шаг - посол Франции

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Передача Азербайджаном Армении 17 армянских военнослужащих – важный гуманитарный шаг.

Как передает в четверг Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.

По его словам, данный шаг способствует укреплению доверия в преддверии важных встреч сегодня в Праге.

Отметим, что четвертого октября стало известно о намерении Азербайджана вернуть Армении 17 армянских военнослужащих, задержанных во время последней провокации Армении 13-14 сентября.

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