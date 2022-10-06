Передача Азербайджаном Армении 17 армянских военнослужащих – важный гуманитарный шаг - посол Франции

БАКУ /Trend/ - Передача Азербайджаном Армении 17 армянских военнослужащих – важный гуманитарный шаг.

Как передает в четверг Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал посол Франции в Азербайджане Закари Гросс.

По его словам, данный шаг способствует укреплению доверия в преддверии важных встреч сегодня в Праге.

Отметим, что четвертого октября стало известно о намерении Азербайджана вернуть Армении 17 армянских военнослужащих, задержанных во время последней провокации Армении 13-14 сентября.