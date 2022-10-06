Вооружение и военная техника азербайджанской армии переводятся на осенне-зимний режим эксплуатации (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в азербайджанской армии осуществляются комплексные мероприятия по переводу вооружения, боевой и специальной техники на осенне-зимний период эксплуатации, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В целях обеспечения бесперебойной и стабильной работы вооружения и техники, в том числе авиационных средств, в осенне-зимний период все воинские части в централизованном порядке обеспечиваются горюче-смазочными материалами, необходимыми запчастями и оборудованием.

В рамках комплексных мер проводится замена горюче-смазочных материалов в соответствии с сезонными требованиями, осуществляется проверка исправности электро- и гидравлических систем.

Продовольственное обеспечение личного состава, несущего боевое дежурство, запасы теплой одежды и топлива, вооружение и боеприпасы доставляются подразделениям в соответствии с предусмотренной нормой. Военнослужащим, несущим службу в высокогорных районах с суровыми климатическими условиями, выделены дополнительные средства снабжения и обеспечения.

Проводимые работы по обеспечению, снабжению и обслуживанию техники поспособствуют повышению боеспособности воинских частей и позволят личному составу нести службу в осенне-зимний период без каких-либо затруднений.

(Перевод: Фидан Мустафаева)