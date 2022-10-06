Идентифицированы некоторые останки, обнаруженные в массовых захоронениях - Кямран Алиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Родители лиц, пропавших без вести в первой Карабахской войне, и сегодня обращаются к нам.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Генеральный прокурор Кямран Алиев в ходе совместного брифинга Генеральной прокуратуры и МИД Азербайджана.

Он отметил, что неоднократно поднимал этот вопрос перед генпрокурором Армении.

«Но, к сожалению, армянская сторона избегает этого вопроса и пытается снять с себя ответственность. Мы взяли образцы ДНК у двух-трех родственников каждого из пропавших без вести. По мере обнаружения останков пытаемся идентифицировать их. Некоторые из них уже идентифицированы», - сказал генпрокурор.

(Перевод: Фидан Мустафаева)