Создана следственная группа по расследованию видеокадров с пытками военнослужащих - Кямран Алиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Изучаются кадры, связанные с пытками как со стороны армянских, так и азербайджанских военнослужащих. Создана совместная с соответствующими структурами следственная группа.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Генеральный прокурор Кямран Алиев в ходе совместного брифинга Генеральной прокуратуры и МИД Азербайджана.

«Естественно, должен быть изучен вопрос достоверности этих случаев и представлена точная информация. Армянская сторона даже не опубликовала официального заявления в связи с распространенными кадрами. Азербайджанская же сторона сразу изучила этот вопрос. Мы также хорошо осведомлены о последних видео, проводится разбирательство, и я могу сказать, что некоторые из них являются фейковыми. Также уже создана совместная следственная группа с соответствующими структурами», - сказал он.

Генпрокурор добавил, что некоторые страны и их посольства в Азербайджане занимают однобокую позицию в отношении этих видеокадров, что вызывает обеспокоенность.

«На территории Армении не было войны, не пострадало население. Эти видео должны быть расследованы», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)