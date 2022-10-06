В 1994-2020 гг. в результате преступлений Армении погибли 400 азербайджанских военнослужащих и 31 мирный житель - Генпрокуратура (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В период 1994-2020 годов в результате преступлений, совершенных Арменией, погибли 400 военнослужащих и 31 мирный житель Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров в ходе совместного брифинга Генеральной прокуратуры и МИД Азербайджана о преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против Азербайджана с 1988 года по сегодняшний день.

По его словам, подавляющее большинство этих преступлений включает в себя многочисленные эпизоды.

«В указанный период были преднамеренно убиты 400 военнослужащих и 31 гражданское лицо, предприняты попытки убийства 1 042 военнослужащих и 69 гражданских лиц. В отношении 305 лиц, совершивших эти преступления, принято решение о привлечении в качестве обвиняемых, а также об избрании меры пресечения в виде заочного ареста», - сказал Сафаров.

(Перевод: Фидан Мустафаева)