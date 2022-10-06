Возбуждены 212 дел по преступлениям, совершенным армянами против азербайджанцев в 1988-1992 гг. - Генпрокуратура (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Возбуждены 212 дел по преступлениям, совершенным против азербайджанцев в 1988-1992 годах.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров в ходе совместного брифинга Генеральной прокуратуры и МИД Азербайджана о преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против Азербайджана с 1988 года по сегодняшний день.

По его словам, в результате грубого нарушения Арменией требований Женевских конвенций от 12 августа 1949 года и дополнительного Протокола №1 «О защите жертв международного вооруженного конфликта» к этим конвенциям от 08 июня 1977 года, в 1988-1994 годах пропали без вести 3 890 азербайджанцев.

"Из них 3 171 человек был военнослужащим, а 719 - гражданскими лицами. Есть информация, что 872 из пропавших без вести взяты в плен и в заложники. Из 1 480 человек, освобожденных из плена и заложников, 378 были военнослужащими и 1 102 - гражданскими лицами. Среди гражданских лиц 224 - дети, 357 - женщины и 225 - пожилые люди. В числе 552 пленных и заложников 447 мужчин и 105 женщин.

Хотя армянская сторона не признает свои преступления, массовые захоронения, обнаруженные в селах Фаррух, Дашалты и Эдилли, останки застреленных азербайджанцев со связанными руками и ногами, являются прямым доказательством совершенных Арменией военных преступлений.

17 февраля 2021 года на территории села Дашалты Шушинского района были обнаружены останки 7 азербайджанцев, 28-29 марта 2022 года на территории села Фаррух Ходжалинского района, 23-26 февраля 2022 года на территории села Эдилли Ходжавендского района - останки еще семерых (среди которых 1 женщина), 15-29 сентября 2022 года на территории села Эдилли Ходжавендского района - останки 18 человек.

С 2014 года специалистами Международного комитета Красного Креста было собрано 10 583 биологических образца членов семей 3 400 человек, пропавших без вести в первой Карабахской войне. Продолжается процесс взятия образцов ДНК 490 родственников лиц, пропавших без вести.

Возбуждено 212 уголовных дел в связи с преступлениями, совершенными в 1988-1992 годах против азербайджанского населения и не связанными с боевыми действиями", - добавил Сафаров.

(Перевод: Нубар Кулузаде)