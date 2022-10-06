С 1991 года в Азербайджане жертвами взрыва мин стали 3 336 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С 1991 года в Азербайджане жертвами взрыва мин стали 3 336 человек.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров в ходе совместного брифинга Генеральной прокуратуры и МИД Азербайджана о преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против Азербайджана с 1988 года по сегодняшний день.

Он отметил, Армения и сегодня продолжает минный террор против азербайджанских военных и гражданских лиц.

"Среди жертв 357 детей и 38 женщин. В период с ноября 2020 года по 6 октября 2022 года в результате взрыва мин 44 человека погибли, 213 - получили ранения различной степени тяжести. Общее число погибших и пострадавших за этот период составило 257 человек, среди которых 9 детей, 1 женщина. Также среди жертв взрыва мин три представителя СМИ. 147 человек стали жертвами минных инцидентов, произошедших вне пределов территории бывшей линии соприкосновения войск", - отметил он.

Сафаров сказал, что в ходе операций по разминированию в период с 10 ноября 2020 года по 4 октября 2022 года, было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 549 239 577 квадратных метров (54 924 гектара) территории, обнаружены и обезврежены 25 781 противопехотная и 12 561 противотанковая мины, а также 33 736 неразорвавшихся боеприпасов.

В крупных городах и других населенных пунктах (на территории 12 500 гектаров), подвергшихся артиллерийскому обстрелу со стороны Армении, были обнаружены и обезврежены запрещенные нормами международного права 722 кассетных и 67 фосфорных боеприпасов.

Всего на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено до сих пор 72 078 мин и других взрывных устройств. Хотя Армения сначала отрицала существование формуляров минных полей, позже она предоставила Азербайджану некоторые их. В июне - декабре 2021 года Арменией было представлено 919 тысяч формуляров. Было установлено, что точность указанных формуляров на очень низком уровне (около 25%). Информация о минных картах некоторых участков вдоль бывшей линии соприкосновения войск (71 километр) вовсе не предоставлена. Перечисленное является массовыми военными преступлениями Армении, которые остаются безнаказанными.

(Перевод: Нубар Кулузаде)