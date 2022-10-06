Азербайджан обратился в ряд международных инстанций в связи с преступлениями Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан обратился в ряд международных инстанций с целью привлечь Армению к ответственности в связи с преступлениями, совершенными ею как во время первой Карабахской войны, так и после нее, а также во время второй Карабахской войны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов в ходе совместного брифинга Генеральной прокуратуры и МИД Азербайджана.

Он отметил, что в 2020 году впервые такое обращение было направлено в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН.

"В том же году такое обращение было предпринято Азербайджаном в связи с проблемой мин. Армения продолжает совершать преступления, устанавливая мины на территориях Азербайджана. Предпринятые обращения находятся на стадии рассмотрения. В настоящее время в связи с этим как армянской, так и азербайджанской стороне судом направлены процессуальные вопросы. Ответы на вопросы будут отправлены в ближайшее время. В Армении есть группы, озвучивающие полные ненависти к Азербайджану заявления, и они не только не привлекаются к ответственности правительством Армении, но и получают награды от минобороны страны и других структур. В сентябре в суд были представлены факты несоблюдения Арменией своих обязательств. Также были представлены факты обнаружения 1 400 мин в городе Лачин и другие факты. Все это доказывает продолжение совершения Арменией преступлений”, - сказал Мамедов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)