Следует усилить международную поддержку работы по разминированию освобожденных территорий Азербайджана - Адриан Гриффитс

БАКУ /Trend/ - Следует усилить международную поддержку деятельности по разминированию освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом Trend сказал в среду председатель совета директоров британской компании Chapman Taylor Адриан Гриффитс в кулуарах Азербайджанского национального форума по градостроительству.

«Мы посещаем Карабахский регион уже более 18 месяцев. Наша компания участвовала в составлении генеральных планов городов Шуша и Джебраил. Для нас огромная честь участвовать в процессе реконструкции этих земель», - сказал он.

По словам Гриффитса, то, что произошло на азербайджанских землях во время их оккупации - это катастрофа.

«Программа восстановления - грандиозная инициатива. Возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли является главным приоритетом в этом ключе. Сегодняшний форум очень важен с точки зрения привлечения международного внимания к проблемам в регионе. Самая большая проблема на сегодняшний день - это, конечно, количество наземных мин и опасность, которую они представляют. Я считаю, что следует усилить международную поддержку деятельности по разминированию», - сказал он.

Гриффитс отметил, что будущее за восстановлением освобожденных земель экологически безопасным, «зеленым» способом.

«Мы должны очень усердно работать в направлении устойчивого развития в процессе восстановления ради будущего планеты», - добавил он.