Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с видеокадрами, опубликованными военными в соцсетях (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Распространившиеся в ряде СМИ и социальных сетях видеозаписи с оскорбительными действиями азербайджанских военнослужащих в отношении тел армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, а также бесчеловечным обращением с пленными армянскими военнослужащими, были изучены и проанализированы Генеральной прокуратурой и Военной прокуратурой Азербайджана. Установлено, что некоторые видео являются фейковыми, а по некоторым из них возникли серьезные подозрения в их достоверности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров в ходе совместного брифинга Генеральной прокуратуры и МИД Азербайджана о преступлениях, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против Азербайджана с 1988 года по сегодняшний день.

По его словам, было проведено расследование по информации о том, что двое азербайжанских военнослужащих совершили оскорбительные действия в отношении тел армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на территории Зангиланского района, сняли на видео свои действия и распространили их через социальные сети, а также по информации о том, что еще двое военнослужащих совершили оскорбительные действия в отношении армянских надгробий на кладбище на территории села Медетли Ходжавендского района, сняли на видео свои действия и распространили их через социальные сети. В отношении 4 военнослужащих, привлеченных в качестве обвиняемых, по решению суда была избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовные дела в отношении этих лиц были завершены и направлены в военные суды для рассмотрения. Решением суда им были вынесены приговоры.

"Несмотря на то, что Генеральная прокуратура Азербайджана несколько раз распространяла заявления о возбуждении уголовных дел по вышеуказанным фактам и продолжении оперативно-следственных мероприятий по привлечению виновных лиц к ответственности, с армянской стороны отсутствуют какие-либо заявления в связи с преступными действиями, совершенными армянскими военными против азербайджанских военнослужащих, видео- и фотоматериалы в связи с чем распространяются в социальных сетях. Данный факт подтверждает, что эти преступления не расследуются правоохранительными органами Армении, и руководство Армении не намерено предпринимать какие-либо шаги по наказанию лиц, совершивших преступления, не проявляет в этом отношении политической воли. Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась к международным организациям на предмет принятия мер в связи с оскорбительными действиями в отношении тел азербайджанских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, видеоматериалами, отражающими бесчеловечное обращение с пленными азербайджанскими военными, фактами убийств, нанесения увечий азербайджанским гражданским лицам", - добавил Сафаров.

(Перевод: Нубар Кулузаде)