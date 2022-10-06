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ООН поддерживает стремление Азербайджана к возвращению бывших вынужденных переселенцев на освобожденные земли - Гуидо Амбросо

Политика Материалы 6 октября 2022 17:23 (UTC +04:00)
ООН поддерживает стремление Азербайджана к возвращению бывших вынужденных переселенцев на освобожденные земли - Гуидо Амбросо

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - ООН поддерживает стремление Азербайджана к возвращению бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации земли.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Гуидо Амбросо в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству на тему «Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период».

По его словам, это успешное и устойчивое решение.

«Перед правительством Азербайджана в рамках программы «Большого возвращения» в качестве долгосрочного решения стоят огромные задачи по строительству и реконструкции, разминированию, а также по созданию городских центров, привлекательных для всех социальных слоев», - сказал Амбросо.

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