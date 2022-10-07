Президент Ильхам Алиев: С возможным мирным соглашением мы перевернём страницу войны, вражды

БАКУ /Trend/ - С возможным мирным соглашением мы перевернем страницу войны, вражды.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 6 октября в интервью азербайджанским телеканалам в Праге.

"Пять принципов мирного договора должны быть как можно быстрее парафированы, на основании этих принципов должна начаться работа над текстом соглашения. Я уверен, что этого можно добиться быстро. Потому что я не считаю, что это должен быть какой-то многотомник, это должен быть достаточно компактный документ из нескольких статей, который определяет в рамках международного права, международного опыта параметры сотрудничества. Тем самым мы перевернем страницу войны, вражды. И конечно же, открытие коммуникаций - это не то, что будет частью этого возможного мирного договора, это по существу должно было быть уже, поскольку это обязательство Армении, которое она взяла 10 ноября 2020 года, но которое не выполняет. И, к сожалению, сегодня опять, когда я обратился к премьер-министру Армении, что в конце концов дайте нам маршрут для автомобильной дороги, опять я ответа не получил. Это уже становится даже не смешно, потому что там не такой большой участок. И все знают, откуда должна пройти железная дорога и автомобильная дорога. Непонятно нежелание добровольно предоставить нам проход в Нахчыван. Нарушение своих обязательств - конечно, факт вопиющий. Но мы пока проявляем терпение, проявляем выдержку. Я уверен, что мы и этого тоже добьемся, но желательно быстрее, чем позже. Поэтому комплекс этих вопросов, думаю, будет доминировать в повестке дня и брюссельской встречи в ноябре, которая планируется на уровне руководителей стран, и встречи министров иностранных дел, дата которой еще не определена, и встречи по делимитации, которая должна состояться по нашему предложению в этом месяце в Брюсселе", - сказал глава государства.