Однобокое и безответственное заявление главы МИД Франции вызывает недоумение – Лейла Абдуллаева (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Однобокое и безответственное заявление главы МИД Франции вызывает недоумение.

Как сообщает Trend, об этом сказала начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она напомнила, что 5 октября министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, отвечая на вопрос проармянского члена Национальной ассамблеи Франции об обвинениях в отношении Азербайджана и оказании большей поддержки Армении, выразила солидарность с армянским народом и выступила с совершенно необоснованными призывами в отношении Азербайджана.

"Это не первый случай, когда французские официальные лица демонстрируют одностороннюю и проармянскую позицию. Не остается незамеченным и то, что министр Катрин Колонна не озвучила никаких призывов к расследованию многочисленных военных преступлений, преступлений против человечности, совершенных Арменией до сих пор. К сожалению, за последние 30 лет французскими официальными лицами не было сделано ни одного призыва в связи с военными преступлениями, совершенными армянской стороной. Причина нам понятна, но было бы хорошо, если бы официальный представитель страны, являющейся ведущей силой Европы, выступающей в качестве блюстителя принципов международного права, желающей стать посредником в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, продемонстрировал нейтральную, беспристрастную и справедливую позицию.

В целом, на фоне усилий Президента Франции Эммануэля Макрона по содействию процессу достижения мира между Азербайджаном и Арменией, одностороннее и безответственное заявление министра Колонны вызывает недоумение.

Также отметим, что через несколько дней исполняется вторая годовщина ракетного удара вооруженных сил Армении по второму по величине городу Азербайджана - Гяндже, в результате которого погибли десятки мирных жителей. До сих пор никто не был привлечен к ответственности за это военное преступление. Приглашаем министра иностранных дел Франции воззвать к армянской стороне по этому вопросу", - сказала Абдуллаева.

(Перевод: Нубар Кулузаде)