Президент Ильхам Алиев заставил Армению резко изменить стратегическую позицию - американские эксперты о переговорах в Праге

БАКУ /Trend/ - 6 октября в Праге состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Согласно заявлению, сделанному по итогам встречи, Азербайджан и Армения подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе страны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Также стороны подтвердили, что это станет основой для работы комиссий по делимитации границы, а следующее заседание комиссий состоится в Брюсселе в конце октября.

Как сказал Trend в пятницу бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, результаты данной встречи - огромный шаг вперед на пути к заключению мирного договора, который раз и навсегда урегулирует ситуацию в регионе и заложит основу для прочного мира.

По его словам, именно вопрос т.н. "правового статуса Карабаха" долгое время оставался камнем преткновения между двумя странами и именно признание того, что Карабах является азербайджанской территорией позволит двигаться вперед.

«Предыдущий режим и националистически настроенные армяне, особенно представители диаспоры в США и Франции, оказывали давление на Пашиняна в плане непризнания территориальной целостности Азербайджана и поддержки конфликта в активном состоянии в надежде на то, что Армения каким-то образом сможет претендовать на те азербайджанские земли, которые она держала под контролем 30 лет. Но с признанием взаимной территориальной целостности две страны могут перевернуть страницу истории и сделать шаг вперед», - сказал Брайза.

Он добавил, что несмотря на завершение второй Карабахской войны, провокации со стороны Армении продолжаются, и будут продолжаться до тех пор, пока не будет заключен мирный договор и определена международная граница между Азербайджаном и Арменией.

«Главное то, что если Азербайджан и Армения взаимно признали территориальную целостность и суверенитет друг друга, то открывается путь для мирного договора, который положит конец всякого рода столкновениям», – сказал он.

В свою очередь американский эксперт Питер Тейс сказал Trend, что пражская встреча лидеров Азербайджана и Армении является точкой опоры безопасности Европейского союза и геополитической стабильности на долгие годы, при условии, что правительство и премьер-министр Армении будут соблюдать то самое официальное заявление, сделанное 6 октября 2022 года.

По его словам, итоги встречи способствуют укреплению экономического роста на Южном Кавказе и являются началом новой главы в двусторонних отношениях между Баку и Ереваном. Он отметил, что резкое изменение стратегической позиции армянской стороны произошло благодаря прекрасной работе Президента Ильхама Алиева.

«Армении пора начать сотрудничать с правительством Азербайджана и срочно передать карты, на которых указано точное местонахождение мин, заложенных армянскими ВС на суверенной территории Азербайджана. Пришло время Нахчывану соединиться с родиной через Зангезурский коридор и время позволить региональной экономике процветать», - сказал он.