Итоги четырёхсторонней встречи – это дипломатический триумф Азербайджана и Президента Ильхама Алиева - Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Итоги четырёхсторонней встречи – это дипломатический триумф Азербайджана и Президента Ильхама Алиева.

Об этом сказал Trend в пятницу политический аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя итоги четырёхсторонней встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Праге.

По словам Коротченко, в ходе сложнейших, напряженных переговоров Президент Ильхам Алиев сумел отстоять базовые позиции, с которыми Азербайджан всегда выступал и выступает сегодня.

"Евросоюз, Франция и Армения были вынуждены закрепить в официальном документе статус, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана без каких-либо изъятий. Фактически Пашинян подписался под тем, что Карабах – это Азербайджан. Мы понимаем, что переговоры шли очень нервно, напряженно. Тем не менее Президент Ильхам Алиев своей волей, выдержкой, последовательностью аргументов, четкой, безукоризненной позицией добился, чтобы эти формулировки еще раз подтвердили, по крайней мере на данном этапе, отказ Армении от территориальных притязаний. Это пример дипломатии высокого уровня и пример политика, который бескомпромиссно отстаивает национальные интересы своей страны – Азербайджана и азербайджанского народа", - сказал он.

Политический аналитик добавил, что попытки Пашиняна реанимировать Минскую группу ОБСЕ были пресечены, и никаких упоминаний о ней нет.

Комментируя вопрос о том, что ЕС и Франция хотели создать совместную миссию по наблюдению за границей, которая также охватила бы территорию Азербайджана, Игорь Коротченко подчеркнул, что никакой миссии, которая ущемляла бы суверенитет и интересы Азербайджана, не будет.

"Будет некая гражданская группа со стороны Армении. На территории Азербайджана никого не будет, и в этом плане Президент Ильхам Алиев очень жестко поставил на место и Европейский союз, и Францию", - сказал он.

Что касается позиции Армении в отношении России по данному вопросу, политический аналитик отметил, что это, безусловно, предательство Пашиняна.

"Он пытался втащить в регион военные контингенты фактически стран НАТО. Это идет вразрез с российскими национальными интересами. В отношении России, безусловно, это враждебный акт. То, что Пашинян приглашает на территорию Армении миссию ЕС, фактически антироссийское решение, продолжение политики дрейфа от России, продолжение политики Пашиняна сидеть на двух стульях. У Москвы будет крайне негативный вариант реагирования на эти армянские попытки вытеснить Россию из процесса регулирования, и втащить сюда европейские и западные структуры. Это очередной шаг, подтверждающий, что Армения больше не является союзником России. Это двуличная страна, которая в зависимости от политической конъюнктуры ищет себе нового покровителя", - заключил Коротченко.