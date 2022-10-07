Аппарат омбудсмена Азербайджана ответил на необоснованные претензии армянского омбудсмена (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Аппарат омбудсмена Азербайджана ответил на необоснованные претензии омбудсмена Армении.

Как сообщили Trend в пятницу в аппарате омбудсмена Азербайджана, заявления армянского омбудсмена о "пытках армянских пленных в Азербайджане" являются очередным шагом Армении, направленным на введение в заблуждение мировой общественности.

В заявлении говорится, что омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева и представители Аппарата омбудсмена, руководствуясь требованиями международных конвенций, несколько раз посещали армянских военнопленных, членов вооруженных отрядов, задержанных на освобожденных территориях Азербайджана и переданных под следствие. Им на их родном языке были разъяснены права. "Они не жаловались на условия содержания и обращения. Для них было организовано медицинское обслуживание на уровне, соответствующем международным стандартам, созданы условия для поддержания телефонной связи с членами семей. Отчеты о посещениях омбудсмена были представлены в международные организации", - говорится в заявлении.

Отмечается, что члены Национальной превентивной группы омбудсмена также провели встречу с армянскими военнослужащими, попавшими в плен вследствие последних широкомасштабных провокаций Армении на границе 12 сентября текущего года, и разъяснили им их права. В ходе индивидуальных встреч с ними также не было озвучено недовольства условиями содержания и обращения.

"По результатам проведенных омбудсменом проверок отмечено, что в отношении армянских военнопленных демонстрируется гуманный подход, соответствующий требованиям международного гуманитарного права. Распространение после возвращения этих лиц Армении ложных заявлений о том, что против них применялись пытки, а также об убийстве в плену некоторых лиц, мы расцениваем как попытку отвлечь внимание мировой общественности от преступлений, совершенных Арменией. Отметим, что, несмотря на то, что еще в ходе 44-дневной войны с нашей стороны проводились подобные встречи с целью мониторинга состояния обеспечения прав армянских военнопленных, омбудсмен Армении даже после распространения видео, доказывающих бесчеловечное отношение к раненым азербайджанским военнопленным, ни разу не поинтересовался состоянием обеспечения их прав. Азербайджанские военнослужащие, побывавшие в армянском плену, а также гражданские лица Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, взятые Арменией в заложники в 2014 году, после возвращения на родину в ходе индивидуальных бесед рассказали, что они подвергались пыткам, жестокому и бесчеловечному обращению. В их показаниях также отмечалось, что им не оказывали должной медицинской помощи и они подвергались бесчеловечному обращению со стороны медперсонала. Эти факты были задокументированы, подготовлены омбудсменом в виде отчетов и отправлены в международные организации. Кроме того, к ним были приложены экспертное заключение и фотографии, отражающие реальные факты в отношении Гасана Гасанова, который, наряду с двумя вышеназванными азербайджанскими гражданскими лицами, был взят в заложники в Кяльбаджаре, подвергнут жестоким пыткам и убит армянами. В то же время нами неоднократно доводились до сведения материалы, основанные как на опубликованных в СМИ и социальных сетях фактах, так и на других полученных доказательствах, связанных с пытками в отношении азербайджанских военнопленных во время войны, сжиганием, осквернением трупов. Информация об этом регулярно освещалась на официальном сайте омбудсмена, аккаунтах в социальных сетях и в прессе, подготовленные отчеты были представлены по соответствующим международным адресам. Также напомним, что армянская сторона до сих пор уклоняется от предоставления информации о примерно 4 тысячах азербайджанцев, попавших в плен и пропавших без вести, взятых в заложники в ходе первой Карабахской войны. Есть свидетельства того, что эти люди умерли под пытками и захоронены в массовом порядке. Об этом говорят и факты обнаружения после освобождения наших земель от оккупации массовых захоронений, а также свидетельства того, что захороненные там гражданские лица и военнослужащие подвергались пыткам.

С этой точки зрения мы расцениваем попытку армянской стороны, совершившей и продолжающей совершать многочисленные преступления, представить гуманное отношение Азербайджана с армянскими военнопленными в ложном свете как попытку ввести в заблуждение мировую общественность и скрыть свои преступления. Было бы хорошо, если бы армянский омбудсмен, вместо распространения дезинформации, попытался выяснить судьбу почти четырех тысяч пропавших без вести азербайджанцев, тем самым поддержав мир и обеспечение прав человека", - говорится в заявлении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)