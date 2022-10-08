США приветствуют учреждение миссии ЕС на Южном Кавказе – Госдеп

БАКУ/Trend/ - США приветствуют учреждение миссии ЕС на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

По его словам, эта миссия может укрепить доверие между обеими сторонами и продолжает способствовать переговорам между Арменией и Азербайджаном.

"Мы воодушевлены встречей Президента Азербайджана и премьер-министра Армении и приветствуем усилия президента Франции и главы Европейского совета по приданию импульса всеобъемлющему мирному процессу. В частности, мы приветствуем прогресс по вопросу миссии наблюдателей ЕС в регионе. Эта миссия нацелена на выстраивание доверия между сторонами и продолжит способствовать переговорам Армении и Азербайджана", - отметил Пател.