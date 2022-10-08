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На первом этапе вернутся в свои дома около 66 тыс. бывших вынужденных переселенцев - спецпредставитель Президента Азербайджана

Политика Материалы 8 октября 2022 11:26 (UTC +04:00)
На первом этапе вернутся в свои дома около 66 тыс. бывших вынужденных переселенцев - спецпредставитель Президента Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Весь процесс восстановления и реабилитации на освобожденных от оккупации территориях можно разделить на три основных этапа.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

Он отметил, что первый этап планируется завершить до 2026 года.

"Основные цели здесь - реконструкция двух городских центров Физули и Агдама и 32 сел. На первом этапе около 66 тысяч наших соотечественников - бывших вынужденных переселенцев смогут вернуться в свои новые дома", - сказал Гусейнов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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