В австрийской прессе опубликован материал о дипломатической победе Президента Ильхама Алиева в Праге

БАКУ /Trend/ - В австрийской онлайн-газете dasfazit.at вышла статья под заголовком «Армения уступила Европе свой суверенитет», в которой затрагиваются итоги четырёхсторонней встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в Праге.

В статье отмечается, что факт присутствия за столом переговоров французской стороны, которая известна своей приверженностью защите проармянской политической линии и на которую делал ставки Пашинян, можно было расценить в контексте уловок для расшатывания позиции Азербайджана. Однако, как подчеркивается в публикации, на протяжении всей встречи, длившейся более 5 часов и состоявшей из 2 частей, благодаря принципиальной и непоколебимой позиции Президента Ильхама Алиева, все попытки недоброжелателей оказались безуспешными.

В материале упоминается о том, что на встрече было обговорено и согласовано скорейшее проведение заседания комиссии по делимитации границ.

Согласно тексту статьи, особого внимания заслуживает тот факт, что посредством совместной миссии по наблюдению за границей, деятельность которой изначально предполагалось распространить и на территорию Азербайджана, Европейский союз и Франция намеревались обеспечить для себя вход в регион. Однако, как отмечается в материале, Азербайджан, который неоднократно демонстрировал чуткость к вопросам, касающимся суверенитета, отказался принять предложенные правила игры. В итоге стороны согласились с тем, что деятельность мониторинговой миссии будет организована только на территории Армении. Азербайджан же готов в соответствии с собственными интересами приложить необходимые усилия, чтобы способствовать налаживанию конструктивных отношений с мониторинговой миссией и проведению делимитационных работ.

Основной же месседж статьи заключается в том, что Президент Ильхам Алиев в очередной раз отстоял интересы Азербайджана, тогда как согласившаяся на деятельность миссии внутри собственных границ Армении поставила тем самым под сомнение подлинность своего суверенитета.