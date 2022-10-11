Встреча в Праге: Чего стоит слово Пашиняна?

БАКУ /Trend/ - 6 октября в Праге состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Согласно заявлению, сделанному по итогам встречи, Азербайджан и Армения подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе страны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Также стороны подтвердили, что это станет основой для работы комиссий по делимитации границы, а следующее заседание комиссий состоится в Брюсселе в конце октября.

Как сказал Trend научный сотрудник Канадского института международных отношений Роберт М. Катлер, Пашинян не впервые публично ссылается на Алма-Атинскую декларацию от 21 декабря 1991 года, подписанную Арменией, Азербайджаном и другими странами.

«В середине сентября этого года Пашинян так же выступил в Ереване с благоприятными заявлениями о подписании документа, в результате которого Армения получает постоянный мир и безопасность с ее территорией в пределах 29,8 тысячи квадратных километров. Это повторялось не раз. Такое заявление снимает претензии Армении на территории Азербайджана», - сказал Катлер.

Тем не менее, отметил он, если предположить, что Пашинян сможет продолжить придерживаться этого заявления и далее, это сулит хорошие перспективы для возможного заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как в свою очередь отметила американский эксперт Ирина Цукерман, важный шаг в признании территориальной целостности друг друга является крупным прорывом, который следует широко приветствовать.

«Это посылает населению обеих стран сигнал о том, что страны серьезно относятся к национальному суверенитету друг друга и привержены выполнению трехстороннего соглашения и процессу миростроительства. Это также означает, что главы государств берут на себя ответственность за соблюдение этих норм, и в будущем примут меры для предотвращения возникновения каких-либо конфликтов или насилия», - сказала Цукерман.

По ее словам, таким образом, премьер-министр Пашинян направляет месседж о том, что он понимает, что никакие провокации на границах двух стран неприемлемы.

«Нам предстоит увидеть, говорят ли его действия громче слов. Для международного сообщества это означает серьезное дипломатическое достижение, положившее конец пропагандистским кампаниям и лоббистским усилиям третьих сторон, таких как армянская диаспора в западных странах», - сказала Цукерман.